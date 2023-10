SSI Web Trading

Saigon Securities Incorporation est un fournisseur de services d'investissement financier basé au Vietnam. La Société offre des services liés aux valeurs mobilières qui comprennent le négoce de titres, le courtage de titres, le service de souscription, la garde de titres ainsi que l'analyse du marché et du secteur d'activité. Elle propose également des services de gestion d'actifs, notamment un service de gestion de portefeuille, un service de gestion de fonds onshore et offshore et un service de conseil en investissement. En outre, la Société offre des services de banque d'investissement, tels que des conseils en matière de financement d'entreprise et des conseils en matière de levée de capitaux sur les marchés de capitaux nationaux et étrangers. Les autres activités sont les services de trésorerie qui comprennent les activités de négociation de capitaux, le courtage d'obligations, la souscription et d'autres services de placement de capitaux.

Site Web : ssi.com.vn

