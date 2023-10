Fidelity Investments Inc., communément appelée Fidelity, auparavant Fidelity Management & Research ou FMR, est une société multinationale américaine de services financiers basée à Boston, Massachusetts. La société a été créée en 1946 et est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec 3 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion en juin 2020 et une valeur totale combinée des actifs clients de 8 300 milliards de dollars. Fidelity Investments exploite une société de courtage, gère une grande famille de fonds communs de placement, fournit des conseils en matière de distribution de fonds et d'investissement, des services de retraite, des fonds indiciels, la gestion de patrimoine, la crypto-monnaie, l'exécution et la liquidation de titres et l'assurance-vie.

Site Web : fidelity.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fidelity Investments. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.