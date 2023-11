Decisely est une société de courtage en avantages sociaux et de services RH spécialisée dans les solutions technologiques intégrées pour les petites entreprises. Soutenue par des courtiers en avantages sociaux agréés et des professionnels du secteur, la solution Decisely offre la bonne combinaison d'avantages sociaux, de recrutement, d'administration des ressources humaines, de conformité, de paie et de retraite sur une seule plateforme facile à utiliser.

Site Web : decisely.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Decisely. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.