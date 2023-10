Rejoignez les millions d'utilisateurs qui utilisent Groww comme application préférée d'investissement direct en fonds communs de placement et en actions. Vérifiez les cours des actions en direct, ouvrez votre compte Demat gratuit et commencez à négocier en bourse dès maintenant. Avec Groww, investir dans des fonds communs de placement et des actions est rendu facile, rapide et sécurisé. Profitez d'une intégration 100 % sans papier et sans tracas et investissez dans les fonds communs de placement et les actions populaires en quelques minutes dans le confort de votre maison. Investissez gratuitement dans des fonds communs de placement directs via SIP ou par somme forfaitaire sans commission. Si vous êtes déjà un investisseur, remplacez vos plans d'investissement habituels par des plans de fonds communs de placement directs et obtenez des rendements supplémentaires. Groww est l'application simple Demat et de négociation d'actions qui vous permet d'ouvrir un compte Demat gratuit et de négocier des actions cotées en ESB et NSE sur le marché des actions à un faible taux de courtage sur les ordres.

Site Web : groww.in

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Groww. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.