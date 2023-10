New Balance Athletics, Inc., mieux connu simplement sous le nom de New Balance, est l'un des principaux fabricants mondiaux de chaussures et de vêtements de sport. Basée à Boston, Massachusetts, la société multinationale a été fondée en 1906 sous le nom de New Balance Arch Support Company.

Site Web : newbalance.com

