NIKE, Inc. () est une société multinationale américaine qui se consacre à la conception, au développement, à la fabrication ainsi qu'à la commercialisation et à la vente mondiales de chaussures, de vêtements, d'équipements, d'accessoires et de services. La société a son siège social près de Beaverton, dans l'Oregon, dans la région métropolitaine de Portland. Il s'agit du plus grand fournisseur mondial de chaussures et de vêtements de sport et d'un important fabricant d'équipements sportifs, avec un chiffre d'affaires de plus de 37,4 milliards de dollars américains au cours de son exercice 2020 (clos le 31 mai 2020). En 2020, elle employait plus de 75 400 personnes dans le monde. En 2020, la marque à elle seule était évaluée à plus de 32 milliards de dollars, ce qui en fait la marque la plus valorisée parmi les entreprises de sport. En 2017, la marque Nike était valorisée à 29,6 milliards de dollars. Nike s'est classée au 89e rang dans la liste Fortune 500 2018 des plus grandes sociétés américaines en termes de chiffre d'affaires total. La société a été fondée le 25 janvier 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports, par Bill Bowerman et Phil Knight, et est officiellement devenue Nike, Inc. le 30 mai 1971. L'entreprise tire son nom de Nike, la déesse grecque de la victoire. Nike commercialise ses produits sous sa propre marque, ainsi que Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 et des filiales dont Brand Jordan, et Converser. Nike possédait également Bauer Hockey (rebaptisé plus tard Nike Bauer) de 1995 à 2008, et possédait auparavant Cole Haan, Umbro et Hurley International. En plus de fabriquer des vêtements et des équipements de sport, l'entreprise exploite des magasins de détail sous le nom de Niketown. Nike sponsorise de nombreux athlètes et équipes sportives de haut niveau à travers le monde, avec les marques très reconnues « Just Do It » et le logo Swoosh.

Site Web : nike.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Nike. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.