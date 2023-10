PayPal Holdings, Inc. est une société américaine qui exploite un système mondial de paiement en ligne qui prend en charge les transferts d'argent en ligne et constitue une alternative électronique aux méthodes papier traditionnelles telles que les chèques et les mandats. La société fonctionne comme un processeur de paiement pour les vendeurs en ligne, les sites d'enchères et de nombreux autres utilisateurs commerciaux, pour lesquels elle facture des frais en échange d'avantages tels que des transactions en un clic et la mémoire de mots de passe. Créée en 1998 sous le nom de Confinity, PayPal a fait son introduction en bourse en 2002. Elle est devenue une filiale en propriété exclusive d'eBay plus tard cette année-là, évaluée à 1,5 milliard de dollars. eBay a cédé PayPal en 2015 aux actionnaires d'eBay. La société s'est classée 204e au classement Fortune 500 2019 des plus grandes sociétés américaines en termes de chiffre d'affaires.

Site Web : paypal.com

