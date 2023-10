Okta, Inc. est une société cotée en bourse de gestion des identités et des accès basée à San Francisco. Il fournit un logiciel cloud qui aide les entreprises à gérer et à sécuriser l'authentification des utilisateurs dans les applications modernes, et permet aux développeurs d'intégrer des contrôles d'identité dans les applications, les services Web et les appareils des sites Web. Elle a été fondée en 2009 et a fait son introduction en bourse en 2017, valorisée à plus de 6 milliards de dollars.

Site Web : login.okta.com

