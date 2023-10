Square, Inc. est une société américaine de services financiers, d'agrégateur de services marchands et de paiement mobile basée à San Francisco, en Californie. La société commercialise des produits de paiement logiciels et matériels et s'est développée dans les services aux petites entreprises. La société a été fondée en 2009 par Jack Dorsey et Jim McKelvey et a lancé sa première application et son premier service en 2010. Elle est cotée en tant que société publique à la Bourse de New York depuis novembre 2015 sous le symbole SQ.

Site Web : squareup.com

