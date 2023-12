Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fondée en 1969, Software AG est une société de logiciels d'entreprise comptant plus de 10 000 entreprises clientes dans plus de 70 pays. L'entreprise est le deuxième éditeur de logiciels en Allemagne et le septième en Europe. Software AG est cotée à la Bourse de Francfort sous le symbole « SOW » et fait partie de l'indice technologique TecDAX.

Site Web : softwareag.cloud

