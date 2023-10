Walgreen Company ou simplement Walgreens est une société américaine qui est la deuxième plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis derrière CVS Health. Elle se spécialise dans l’exécution d’ordonnances, de produits de santé et de bien-être, d’informations sur la santé et de services photo. Au 31 août 2019, la société exploitait 9 277 magasins aux États-Unis. Elle a été fondée à Chicago, dans l'Illinois, en 1901. Le siège social de Walgreens se trouve dans la banlieue de Chicago, à Deerfield, dans l'Illinois. En 2014, l'entreprise a accepté d'acheter les 55 % restants de la société Alliance Boots, basée en Suisse, qu'elle ne possédait pas encore, afin de former une entreprise mondiale. Aux termes de l'achat, les deux sociétés ont fusionné pour former une nouvelle société holding, Walgreens Boots Alliance Inc., le 31 décembre 2014. Walgreens est devenue une filiale de la nouvelle société, qui conserve son siège social à Deerfield et est cotée au Nasdaq sous le symbole WBA.

Site Web : walgreens.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Walgreens. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.