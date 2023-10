The Home Depot, Inc. est le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire aux États-Unis, fournissant des outils, des produits de construction et des services. La société a son siège social dans le comté non constitué en société de Cobb, en Géorgie, avec une adresse postale à Atlanta. Elle exploite de nombreux magasins à grande surface à travers les États-Unis (y compris le district de Columbia, Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines) ; les 10 provinces du Canada; et les 31 États mexicains et Mexico. La société MRO Interline Brands (maintenant The Home Depot Pro) appartient également à The Home Depot, avec 70 centres de distribution à travers les États-Unis.

Site Web : homedepot.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Home Depot. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.