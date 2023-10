Sam's West, Inc. (faisant affaire sous le nom de Sam's Club) est une chaîne américaine de clubs-entrepôts de vente au détail réservés aux membres, détenue et exploitée par Walmart Inc., fondée en 1983 et nommée d'après le fondateur de Walmart, Sam Walton. Au 31 janvier 2019, Sam's Club se classait au deuxième rang en termes de volume de ventes parmi les clubs-entrepôts, avec 57 839 milliards de dollars de ventes (au cours de l'exercice 2019), derrière son rival Costco Wholesale. Ses principaux concurrents sont Costco Wholesale et BJ's Wholesale Club. Au 31 juillet 2020, Sam's Club exploitait 599 clubs-entrepôts aux États-Unis, dans 44 États, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. Les seuls États dans lesquels Sam's Club n'opère pas sont l'Alaska (les trois sites de cet État ont fermé leurs portes en 2018 dans le cadre d'un plan de fermeture de 63 clubs), le Massachusetts (le dernier site restant dans cet État, situé à Worcester, a fermé ses portes en 2018. dans le cadre d'un plan visant à fermer 63 clubs), l'Oregon, le Rhode Island (le seul site de l'État, à Warwick, a fermé ses portes en 2016 dans le cadre d'un plan visant à fermer 269 magasins dans le monde, dont quatre clubs américains), le Vermont et Washington (tous les trois des sites de cet État ont fermé en 2018 dans le cadre d'un plan de fermeture de 63 clubs), ainsi que le District de Columbia. Walmart International exploite également les magasins Sam's Club au Mexique et en Chine. Elle compte 163 sites au Mexique et 27 en Chine. Grupo Big, anciennement Walmart Brésil, qui a été déconsolidée de Walmart en août 2018, exploite également des Sam's Clubs au Brésil. La taille des emplacements varie généralement de 32 000 à 168 000 pieds carrés (3 000 à 15 600 m2), avec une taille moyenne de club d'environ 134 000 pieds carrés (12 400 m2). Le 11 janvier 2018, Sam's Club a annoncé la fermeture définitive de certains magasins. Dans un certain nombre de cas, les employés se sont présentés au travail et ont trouvé les portes verrouillées et un avis annonçant que le magasin serait bientôt liquidé. Walmart a finalement déclaré à Business Insider que 63 magasins Sam's Club commenceraient à être liquidés à travers le pays, notamment en Alaska, en Arizona, en Californie, dans l'Illinois, à New York, dans l'Ohio et au Texas. Selon Business Insider, le Sam's Club ferme ses portes et envisage de convertir certains magasins en Les centres de distribution pour le commerce électronique annoncés en janvier 2018 font partie de l'engagement croissant de Walmart en faveur de la vente au détail en ligne, ce qui lui permettra de mieux concurrencer son rival Amazon.

Site Web : samsclub.com

