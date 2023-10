Lowe's Companies, Inc., faisant affaire sous le nom de Lowe's, est une entreprise de vente au détail américaine spécialisée dans la rénovation domiciliaire. Basée à Mooresville, en Caroline du Nord, la société exploite une chaîne de magasins de détail aux États-Unis et au Canada. En novembre 2018, Lowe's et ses entreprises liées exploitaient 2 015 magasins de rénovation domiciliaire et de quincaillerie en Amérique du Nord. Lowe's est la deuxième plus grande chaîne de quincaillerie aux États-Unis derrière son rival The Home Depot et devant Menards. C'est également la deuxième chaîne de quincaillerie au monde, également derrière The Home Depot mais devant les détaillants européens Leroy Merlin, B&Q et OBI.

Site Web : lowes.com

