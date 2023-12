Barnes & Noble Booksellers est un libraire américain. Il s'agit d'une entreprise Fortune 1000 et du libraire possédant le plus grand nombre de points de vente aux États-Unis. Au 7 mars 2019, la société exploitait 627 magasins de détail dans les 50 États américains. En août 2019, Elliott Management Corporation a acquis la société. Barnes & Noble opère principalement par l'intermédiaire de sa chaîne de librairies Barnes & Noble Booksellers. Le siège social de la société est situé au 122 Fifth Avenue à New York. Après une série de fusions et de faillites dans l'industrie américaine des librairies depuis les années 1990, Barnes & Noble est la plus grande chaîne nationale de librairies des États-Unis. Auparavant, Barnes & Noble exploitait la chaîne de petits magasins B. Dalton Bookseller dans les centres commerciaux jusqu'à ce qu'ils annoncent la liquidation de la chaîne. La société était également l'un des plus grands gestionnaires de magasins de manuels scolaires du pays situés sur ou à proximité de nombreux campus universitaires lorsque cette division a été scindée en une société publique distincte appelée Barnes & Noble Education en 2015. L'entreprise est connue de ses clients pour ses grands points de vente au détail, dont beaucoup contiennent un café servant du café Starbucks et d'autres consommables. La plupart des magasins vendent des livres, des magazines, des journaux, des DVD, des romans graphiques, des cadeaux, des jeux, des jouets, de la musique ainsi que des liseuses et tablettes électroniques Nook.

Site Web : barnesandnoble.com

