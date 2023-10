Costco Wholesale Corporation (faisant affaire sous le nom de Costco Wholesale et également connue simplement sous le nom de Costco) est une société multinationale américaine qui exploite une chaîne de magasins de détail à grande surface réservés aux membres (nécessitant un abonnement pour y faire leurs achats). En 2020, Costco était le cinquième plus grand détaillant au monde et le plus grand détaillant au monde de bœuf de choix et de première qualité, d'aliments biologiques, de poulet rôti et de vin en 2016. En 2021, Costco était classé n°10 dans le classement Fortune 500. L'une des plus grandes sociétés américaines en termes de chiffre d'affaires total. Le siège mondial de Costco se trouve à Issaquah, Washington, une banlieue est de Seattle, bien que sa marque Kirkland Signature porte le nom de son ancien emplacement à Kirkland. L'entreprise a ouvert son premier entrepôt (le terme utilisé par la chaîne pour désigner ses points de vente) à Seattle en 1983. Cependant, grâce à des fusions, l'histoire de l'entreprise Costco remonte à 1976, lorsque son ancien concurrent Price Club a été fondé à San Diego, en Californie. En mars 2021, Costco comptait 804 entrepôts dans le monde : 558 aux États-Unis (y compris le District de Columbia et Porto Rico), 103 au Canada, 39 au Mexique, 29 au Royaume-Uni, 27 au Japon, 16 en Corée du Sud, 14 à Taiwan, 12 en Australie, 3 en Espagne, 1 en Islande, 1 en France et 1 en Chine. Costco ouvre régulièrement de nouveaux emplacements. L'entreprise prévoit d'ouvrir des entrepôts en 2022 pour la première fois en Nouvelle-Zélande et en Suède.

Site Web : costco.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Costco. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.