Navy Federal Credit Union (ou Navy Federal) est une coopérative de crédit mondiale dont le siège est à Vienne, en Virginie, agréée et réglementée sous l'autorité de la National Credit Union Administration (NCUA). Navy Federal est la plus grande coopérative de crédit à membres naturels (ou de détail) aux États-Unis, tant en termes de taille d'actifs que de membres. En mars 2021, la Navy Federal disposait d'actifs de 138,6 milliards de dollars américains et comptait 10,1 millions de membres.

Site Web : my.navyfederal.org

