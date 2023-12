Le National Weather Service (NWS) est une agence du gouvernement fédéral des États-Unis chargée de fournir des prévisions météorologiques, des avertissements de conditions météorologiques dangereuses et d'autres produits liés à la météo aux organisations et au public à des fins de protection, de sécurité et de sécurité générale. information. Elle fait partie de la branche de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) du ministère du Commerce et son siège est à Silver Spring, dans le Maryland, dans la région métropolitaine de Washington. L'agence était connue sous le nom de Bureau météorologique des États-Unis de 1890 jusqu'à ce qu'elle adopte son nom actuel en 1970. Le NWS accomplit sa tâche principale à travers un ensemble de centres nationaux et régionaux et 122 bureaux locaux de prévisions météorologiques (WFO). Le NWS étant une agence du gouvernement fédéral américain, la plupart de ses produits appartiennent au domaine public et sont disponibles gratuitement.

Site Web : weather.gov

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à National Weather Service. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.