GeoPlatform.gov est un effort de collaboration inter-agences et un service partagé qui incarne les principes et l'esprit du gouvernement ouvert, en mettant l'accent sur la communication, la responsabilité et la transparence entre le gouvernement et les citoyens. En 2020, GeoPlatform.gov, opérant sous l'autorité de la loi sur les données géospatiales de 2018, s'est transformé pour établir son rôle principal qui sera de découvrir les actifs de données géospatiales avec un accent particulier en tant que source autorisée pour tous les actifs de données géospatiales nationales officielles (NGDA). ) à travers 18 thèmes de données, selon les directives du Federal Geographic Data Committee (FGDC) des États-Unis.

Site Web : geoplatform.gov

