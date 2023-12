La National Aeronautics and Space Administration (NASA) est une agence indépendante du gouvernement fédéral américain responsable du programme spatial civil, ainsi que de l'aéronautique et de la recherche spatiale. La NASA a été créée en 1958, succédant au Comité consultatif national de l'aéronautique (NACA). La nouvelle agence devait avoir une orientation clairement civile, encourageant les applications pacifiques dans les sciences spatiales. Depuis sa création, la plupart des efforts d'exploration spatiale américains ont été dirigés par la NASA, notamment les missions d'atterrissage sur la Lune Apollo, la station spatiale Skylab et, plus tard, la navette spatiale. La NASA soutient la Station spatiale internationale et supervise le développement du vaisseau spatial Orion, du système de lancement spatial, des véhicules de l'équipage commercial et de la station spatiale Lunar Gateway prévue. L'agence est également responsable du programme de services de lancement, qui assure la supervision des opérations de lancement et la gestion du compte à rebours pour les lancements sans équipage de la NASA. La science de la NASA se concentre sur une meilleure compréhension de la Terre grâce au système d'observation de la Terre ; faire progresser l'héliophysique grâce aux efforts du programme de recherche en héliophysique de la Direction de la mission scientifique ; explorer les corps du système solaire avec des vaisseaux spatiaux robotisés avancés tels que New Horizons ; et rechercher des sujets d'astrophysique, tels que le Big Bang, à travers les Grands Observatoires et les programmes associés.

