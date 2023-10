Google Earth est un programme informatique qui restitue une représentation 3D de la Terre basée principalement sur des images satellite. Le programme cartographie la Terre en superposant des images satellite, des photographies aériennes et des données SIG sur un globe 3D, permettant aux utilisateurs de voir les villes et les paysages sous différents angles. Les utilisateurs peuvent explorer le globe en saisissant des adresses et des coordonnées, ou en utilisant un clavier ou une souris. Le programme peut également être téléchargé sur un smartphone ou une tablette, à l'aide d'un écran tactile ou d'un stylet pour naviguer. Les utilisateurs peuvent utiliser le programme pour ajouter leurs propres données à l'aide du Keyhole Markup Language et les télécharger via diverses sources, telles que des forums ou des blogs. Google Earth est capable d'afficher différents types d'images superposées à la surface de la Terre et est également un client Web Map Service. Récemment, Google a révélé que Google Earth couvre désormais plus de 98 % de la planète et a capturé 10 millions de kilomètres d'images Street View, une distance qui pourrait faire plus de 400 fois le tour du globe. En plus de la navigation Earth, Google Earth propose une série d'autres outils via l'application de bureau. Des globes supplémentaires pour la Lune et Mars sont disponibles, ainsi qu'un outil pour visualiser le ciel nocturne. Un jeu de simulation de vol est également inclus. D'autres fonctionnalités permettent aux utilisateurs de visualiser des photos de divers endroits téléchargées sur Panoramio, des informations fournies par Wikipédia sur certains endroits et des images Street View. La version Web de Google Earth inclut également Voyager, une fonctionnalité qui ajoute périodiquement des visites guidées au programme, souvent présentées par des scientifiques et des documentaristes. Google Earth a été considéré par certains comme une menace pour la vie privée et la sécurité nationale, ce qui a conduit à l'interdiction du programme dans plusieurs pays. Certains pays ont demandé que certaines zones soient masquées sur les images satellite de Google, généralement des zones contenant des installations militaires.

Site Web : google.com

