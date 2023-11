Il fournit de multiples services tels que la navigation sur des cartes, la demande d'adresse, la recherche de points d'intérêt, le transfert en bus, la navigation routière, la recherche d'itinéraires de bus et de sites dans plus de 400 villes à travers le pays. Tencent Maps est une application et une technologie de service de cartographie de bureau et Web fournies par Tencent, offrant des images satellite, des plans de rue, des perspectives de vue de rue et de vue historique, ainsi que des fonctions telles qu'un planificateur d'itinéraire pour voyager à pied, en voiture ou avec les transports en commun. .

Site Web : map.qq.com

