Parcourez des cartes, recherchez des emplacements, vérifiez les itinéraires de bus, vérifiez les conditions de circulation en temps réel, votre guide de voyage et votre assistant de vie. Fournit une navigation sur la carte des lignes de métro, une demande de plan de bus et des informations précises sur les tarifs et les horaires. Baidu Maps (Baidu Maps) est une solution de cartographie de bureau et mobile similaire à Google Maps, mais couvrant uniquement la région de la Grande Chine.

Site Web : map.baidu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 百度地图. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.