Baidu Hot Search est basé sur des données réelles massives provenant de centaines de millions d'utilisateurs et utilise des méthodes professionnelles d'exploration de données pour calculer l'index de recherche à chaud des mots-clés. Il vise à établir un classement faisant autorité, complet, populaire et opportun de divers mots-clés pour diriger les mots chauds.

Site Web : top.baidu.com

