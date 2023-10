Baidu Translation fournit des services de traduction gratuits et instantanés dans plus de 200 langues. Il propose des pages Web, des applications et des produits API, et prend en charge la traduction de texte, la traduction de documents, la traduction d'images et d'autres fonctions spéciales. Il répond aux besoins des utilisateurs en matière de traduction de recherche de mots, de traduction de documents. traduction, traduction de contrats, etc., et permet une communication complète à tout moment et en tout lieu. Baidu Translate (Baidu Translate), un service de traduction en ligne créé en février 2013. Depuis avril 2020, il prend en charge 200 langues, soit le meilleur service de traduction en ligne.

Site Web : fanyi.baidu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 百度翻译. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.