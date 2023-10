Baidu News - Donnez de la valeur à chaque lecture ! Baidu se consacre à la création d'un client d'actualités axé sur le contenu d'actualités, afin qu'un contenu d'actualités plus professionnel et de haute qualité puisse être distribué à chaque utilisateur de manière personnalisée afin de répondre aux besoins des utilisateurs en matière d'actualités qui les intéressent et qui les intéressent. Baidu News fournit des liens vers une sélection d'actualités locales, nationales et internationales et présente des actualités dans un format consultable, quelques minutes après leur publication sur le Web. Baidu News utilise un processus automatisé pour afficher des liens vers des titres associés, ce qui permet aux utilisateurs de "Nous pouvons voir de nombreux points de vue différents sur la même histoire. Des sources du gouvernement chinois et de l'industrie chinoise ont déclaré que Baidu avait reçu une licence de Pékin, ce qui permet au moteur de recherche de devenir un site d'information à part entière. Ainsi, Baidu est en mesure de fournir ses propres rapports, en plus de montrer certains résultats en tant que moteur de recherche. Baidu est le premier moteur de recherche chinois à recevoir une telle licence.

Site Web : news.baidu.com

