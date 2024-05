Pacific Technology est un portail informatique professionnel qui fournit des actualités, des critiques, des guides d'achat et d'autres contenus sur divers aspects numériques, matériels, maison intelligente, automobile et autres. Fondé en 2000, ce site Web est l'un des premiers portails professionnels de l'informatique en Chine, proposant chaque jour une grande quantité d'informations technologiques les plus récentes et des rapports approfondis. Il couvre tous les aspects de l'industrie informatique et constitue une source d'informations importante pour les passionnés de numérique et de technologie. À en juger par le contenu du site Web, Pacific Technology a une certaine influence et autorité dans le domaine informatique national.

Site Web : pconline.com.cn

