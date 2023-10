Haokan Video est la marque phare de vidéos courtes de Baidu avec plus d'un million de créateurs de vidéos courtes. Il couvre de manière exhaustive un grand nombre de vidéos sur la connaissance, l'alimentation, la vie, la santé, la culture, les jeux, le cinéma et la télévision, etc., et s'engage à fournir aux utilisateurs un contenu vidéo et une expérience de visionnage de haute qualité, permettant aux utilisateurs de gagner facilement. Haokan Video est la marque phare de vidéos courtes Baidu, avec plus d'un million de créateurs de vidéos courtes.

Site Web : haokan.baidu.com

