Qzone est un réseau social comptant des centaines de millions d'utilisateurs. Il s'agit de la maison en ligne des utilisateurs de QQ et de l'une des principales plateformes du groupe Tencent. Vous pouvez jouer à des jeux, vous habiller, télécharger des photos, écrire des histoires et rédiger un journal. Les Yellow Diamond Nobles peuvent également changer de vêtements gratuitement et bénéficier de nombreux privilèges. QQ Space s'engage également à créer la plateforme ouverte de Tencent et à travailler avec des développeurs et des entrepreneurs tiers pour fournir des services sociaux excellents et personnalisés à des centaines de millions d'internautes chinois.

Site Web : qzone.qq.com

