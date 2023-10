Alibaba 1688 est une plateforme professionnelle d'achat en gros de commerce électronique B2B, rassemblant un grand nombre de vendeurs Taobao, de vendeurs de centres commerciaux Tmall, de vendeurs Weidian, de vendeurs professionnels WeChat, d'utilisateurs de Qianniu, de vendeurs Wangwang (Wangxin) et d'entrepreneurs hors ligne pour devenir riche. vendeurs à Yiwu, le téléchargement de l'application Alibaba sur votre téléphone mobile peut également aider les micro-entreprises et les micro-magasins à identifier et sélectionner les produits pour les achats en ligne, à recruter des investisseurs et à soutenir le dropshipping, la vente en gros de vêtements et d'autres entreprises. Les utilisateurs peuvent trouver des sources de biens dans diverses catégories sur la plateforme (vêtements à la mode pour femmes, vêtements pour hommes, mère et bébé, décoration de la maison et matériaux de construction, jouets, articles ménagers, produits de première nécessité, vente en gros d'étuis pour téléphones portables, etc.).

Site Web : 1688.com

