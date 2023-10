Fliggy est une plateforme complète de services de voyages et de voyages appartenant à Alibaba. Fliggy intègre les ressources de milliers d'agents de billets d'avion, de compagnies aériennes, d'agences de voyages, d'agents de voyages, d'hôtels directement signés, de vendeurs d'auberges, etc. pour fournir aux touristes des billets d'avion spéciaux, des réservations d'hôtel, des demandes d'auberges, des informations sur les vacances nationales et étrangères, des achats de billets. , et visas.Agence, recherche d'informations, achat et service après-vente de cartes de voyage, locations de voitures, croisières et autres produits de voyage. Alipay est utilisé pour garantir l'intégralité de la transaction, qui est sûre, fiable et garantie.

Site Web : fliggy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 飞猪. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.