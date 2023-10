PingPong 中国

PingPong est au service des vendeurs transfrontaliers chinois. PingPong fournit aux vendeurs transfrontaliers chinois des services de collecte transfrontalière plus rapides, plus pratiques et plus sûrs. En se concentrant sur les besoins complets des commerçants transfrontaliers et des petites et moyennes entreprises partant à l'étranger, PingPong a actuellement mis en place une collecte transfrontalière, étrangère commerce Collecte et paiement B2B, global Un système de produits diversifié comprenant l'acquisition, la distribution mondiale, le financement de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des taux de change, le remboursement des taxes à l'exportation, le paiement de la TVA, les services d'entreprise SAAS, etc., avec des services de produits couvrant l'ensemble du processus.

Site Web : pingpongx.com

