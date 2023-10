Baidu Mobile Cloud Testing Center, appelé MTC (Mobile Testing Center), est la principale plate-forme de services de test unique du secteur pour les applications mobiles. Elle fournit des services de test couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits pour les entreprises et les développeurs, y compris les tests de compatibilité, les tests fonctionnels. Les services de tests de base tels que le débogage à distance de machines réelles, les tests de sécurité et les tests massifs d'expérience utilisateur résolvent les problèmes de coût, de technologie et d'efficacité rencontrés par les entreprises lors des tests d'applications mobiles. Baidu Mobile Cloud Testing Center (MTC) est une plateforme de services de test unique pour les applications mobiles, leader du secteur, fournissant des services de test couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits pour les entreprises et les développeurs, y compris les tests de compatibilité, les tests fonctionnels, les services de test de base tels que le débogage à distance d'appareils réels, les tests de sécurité et les tests massifs d'expérience utilisateur peuvent résoudre les problèmes de coût, techniques et d'efficacité rencontrés par les entreprises dans le processus de test d'applications mobiles.

Site Web : mtc.baidu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 百度移动云测试中心. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.