CSDN est une plateforme chinoise d'échange de technologies informatiques de renommée mondiale. Fondée en 1999, elle comprend des blogs originaux, des questions et réponses de qualité, des formations professionnelles, des forums techniques, des téléchargements de ressources et d'autres services de produits, offrant à une communauté professionnelle de développement de technologies informatiques des solutions originales et de haute qualité. et un contenu complet. Le « Chinese Software Developer Network » ou « China Software Developer Network », exploité par Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd., est l'un des plus grands réseaux de développeurs de logiciels en Chine. CSDN propose des forums Web, l'hébergement de blogs, des actualités informatiques, et d'autres services.

Site Web : csdn.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à CSDN. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.