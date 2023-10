ReadPaper est une plateforme professionnelle de lecture d'articles et une communauté d'échange universitaire lancée par l'Institut de recherche sur l'économie numérique de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Elle contient près de 200 millions d'articles, près de 270 millions d'auteurs d'articles de recherche scientifique et près de 30 000 universités et centres de recherche. institutions, y compris nature, science, cell, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr et d'autres conférences de revues bien connues, couvrant toutes les disciplines connues telles que les mathématiques, la physique, la chimie, les matériaux, la finance, l'informatique, la psychologie, la biomédecine, etc. ., créant une communauté de discussion académique professionnelle. Le travail de recherche scientifique ne peut être séparé de l'aide des articles. Comment bien comprendre les articles et bien les lire est une proposition importante en soi. Notre mission est : « Qu'il n'y ait pas d'articles difficiles à lire dans le monde ».

Site Web : readpaper.com

