FlowUs, une plateforme de gestion des connaissances et de collaboration nouvelle génération Utilisant des notes cloud comme support, combinées à des documents en ligne, des bases de connaissances, des dossiers et d'autres fonctions multiformes, il offre aux individus et aux équipes un centre de travail unique pour la gestion des informations numériques et la collaboration.

Site Web : flowus.cn

