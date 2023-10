Tencent Docs est un document en ligne sur lequel plusieurs personnes peuvent collaborer. Les documents Word, Excel et PPT peuvent être modifiés en même temps et enregistrés dans le cloud en temps réel. Les autorisations d'accès et de modification des documents peuvent être définies pour les amis QQ et WeChat, et plusieurs versions de modèles de documents Word, Excel et PPT sont prises en charge.

Site Web : docs.qq.com

