Instant Design est un outil de conception d'interface utilisateur collaborative en ligne. Il s'agit d'un croquis collaboratif en ligne et d'une version domestique de figma. Il dispose d'un grand nombre de ressources et de matériaux de conception et prend en charge l'importation de fichiers sources au format croquis. Prend en charge des travaux tels que la création de prototypes interactifs, l'obtention d'annotations de conception, la découpe rapide de dessins et la collaboration en équipe.

Site Web : js.design

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 即时设计. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.