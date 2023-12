Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CCTV.com (www.cctv.com), sponsorisé par la Radio et télévision centrales de Chine, est un site d'information central proposant des vidéos, une plate-forme de communication intégrée pour CCTV et une entreprise culturelle Internet à grande échelle avec des qualifications commerciales complètes. Adhérant au concept « d'innovation intégrée et de développement intégré », avec l'actualité comme leader, la vidéo comme point central et les utilisateurs comme centre, nous avons construit une communication médiatique intégrée « un réseau, un terminal, plusieurs plates-formes et plusieurs canaux ». système.

Site Web : cctv.com

