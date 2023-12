China News Network est un portail d'information chinois bien connu et l'un des plus importants fournisseurs de contenu original d'informations chinoises sur l'Internet mondial. S'appuyant sur le réseau éditorial mondial de China News Service, il fournit des services d'information diversifiés tels que des textes, des images et des vidéos aux internautes et aux médias en ligne, 24 heures sur 24, de manière rapide et précise. En termes de reportages d'information, les informations dynamiques de China News Service sont actuelles et précises, et leurs angles de reportage explicatifs sont uniques. Ses articles ont été largement reproduits par les médias en ligne nationaux et étrangers.

Site Web : chinanews.com.cn

