Voice of America est votre source fiable et précise d’actualités chinoises, américaines et internationales. Bienvenue sur le site Web chinois de VOA pour lire les derniers reportages, écouter les émissions de VOA TV ou pratiquer votre anglais. Voice of America Chinese est votre source d'informations fiables et précises sur la Chine, les États-Unis et le monde. Lisez les dernières nouvelles, regardez VOA TV, écoutez l'un de nos programmes de radio ou pratiquez votre anglais.

Site Web : voachinese.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à VOA 中文. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.