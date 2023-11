Vous souhaitez pratiquer ou apprendre le piano mais vous ne trouvez pas la partition ? Vous ne trouvez pas de compagnon ? Vous voulez voir ce qui est populaire de nos jours ? Venez jeter un oeil. Il s'agit d'un livre de partitions musicales spécialement conçu pour les téléphones mobiles et les tablettes afin de répondre aux besoins de différentes personnes à tous les niveaux, du débutant à la simple notation musicale, en passant par l'apprentissage progressif et la pratique du jeu d'accords et du chant. La bibliothèque de tablatures musicales la plus intelligente et la plus complète prend actuellement en charge les tablatures de guitare et les tablatures de ukulélé. Des millions de connexions communautaires, le téléchargement et le partage de partitions musicales de haute qualité et la recherche de packages de partitions musicales.

Site Web : yoopu.me

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 有谱么. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.