[Contenu, très complet] * Plus de 1,5 million d'exemples originaux, apprenez des mots de drames et documentaires britanniques et américains * Plus de 50 000 combinaisons de mots, utilisation massive de mots, facile à apprendre et à utiliser * Plus de 2 000 affixes racines, couvrant près de 20 000 entrées, utilisent des radicaux anglais pour enchaîner les mots * Plus de 5 000 arbres de dérivation, couvrant plus de 20 000 entrées, artefact de famille de mots abrégés * Véritable dictionnaire Collins anglais-chinois, comprenez l'anglais en anglais * Bibliothèque de vocabulaire complète, couvrant toutes les étapes de l'école primaire, du collège, du lycée, de l'université, des études à l'étranger, etc. * Plus de 200 livres de vocabulaire grand public et listes de vocabulaire de manuels d'anglais, combinés avec des livres papier, pour un apprentissage simultané * Synonymes, antonymes, déformations de mots et mémoire associée plus efficace [L'objectif de l'examen est très important] * La signification du test est mise en évidence et en gras pour afficher la signification du mot qui a été testé. Apprenez fréquemment les points clés de la signification du mot. * Marques des points de test, phrases surlignées qui ont été testées, points clés des points de test de base * Plus de 170 000 exemples d'examens précédents, couvrant les examens d'entrée au lycée, les examens d'entrée au collège, les CET-4 et CET-6, les examens d'entrée de troisième cycle et les programmes du collège au premier cycle. [Mémoire, très efficace] * Courbe de mémoire Ebbinghaus, révision intelligente de la planification, anti-oubli efficace * Des exemples originaux vous aident à comprendre comment les mots sont utilisés dans des contextes réels. Ce n'est que lorsque vous les comprendrez qu'ils seront plus faciles à mémoriser (≧ω≦). * Les affixes racines vous aident à comprendre la structure interne du mot. Il sera plus facile de s'en souvenir si vous le comprenez o(^▽^)o. * Les collocations authentiques vous aident à comprendre les multiples significations des mots. Ce n'est que lorsque vous les comprenez que vous pourrez mieux vous en souvenir \\(*^▽^*)//. * Test d'orthographe, après avoir appris un groupe d'orthographe, vous n'abandonnerez pas jusqu'à ce que vous sachiez écrire. [Persistance, très facile] * Connectez-vous pour obtenir des pièces sympas et enregistrez-vous en équipe pour obtenir plus de récompenses

