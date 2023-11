Le logiciel de conception en ligne Canva propose un grand nombre de modèles de conception gratuits, couvrant des dizaines de scénarios de conception tels que des affiches, des CV, des cartes de visite, des logos, des dépliants, des PPT, des journaux manuscrits, des invitations, des codes QR, des bannières, etc., et des milliers d'autres. Des polices de caractères chinoises et anglaises et des dizaines de millions d'images authentiques sont disponibles. Un design merveilleux, à tout moment et en tout lieu !

Site Web : canva.cn

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Canva.cn. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.