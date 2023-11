Pinduoduo, le pionnier du nouveau commerce électronique, est l'application d'achat mobile la plus répandue en Chine. En lançant des commandes avec des amis, la famille, des voisins, etc., Pinduoduo se renseigne sur les consommateurs grâce aux commandes et utilise des algorithmes de machine pour faire des recommandations et des correspondances précises, permettant aux utilisateurs d'acheter de meilleures choses à des prix inférieurs et d'en expérimenter davantage. Abordable et amusant.

Site Web : yangkeduo.com

