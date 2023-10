LOFTER, une communauté multi-intérêts appartenant à NetEase, est affectueusement surnommée « Old Ford » par de nombreux amis. Old Ford a de multiples domaines d'intérêt tels que les jeux, la 2D, la photographie, le cinéma et la télévision, le divertissement, la peinture, les voyages, le design, la littérature, la mode et la vie. Il compte 80 millions de tags d'intérêt et 12,8 millions de créateurs, vous offrant une richesse et contenu d'intérêt diversifié. . J'espère que chaque utilisateur pourra trouver du contenu intéressant dans LOFTER, découvrir sa passion et briller avec les choses qu'il aime.

Site Web : lofter.com

