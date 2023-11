JD.COM - un centre commercial en ligne professionnel complet, vous offrant de véritables options d'achat à bas prix et une expérience de service pratique et de haute qualité. Les produits proviennent de centaines de milliers de marchands de marques à travers le monde, y compris les appareils électroménagers, les téléphones portables, les ordinateurs, les vêtements, les articles d'ameublement, la mère et le bébé, la beauté, les soins personnels, l'alimentation, les aliments frais et d'autres catégories riches pour répondre aux divers besoins d'achat. JD.com, Inc., également connu sous le nom de Jingdong et anciennement appelé 360buy, est une société chinoise de commerce électronique dont le siège est à Pékin. C'est l'un des deux plus grands détaillants en ligne B2C en Chine en termes de volume de transactions et de revenus, membre du Fortune Global 500 et un concurrent majeur de Tmall, géré par Alibaba.

Site Web : jd.com

