Baidu Encyclopedia est une encyclopédie en ligne ouverte et gratuite qui vise à créer une encyclopédie du savoir chinois couvrant tous les domaines du savoir et au service de tous les internautes. Ici, vous pouvez participer à l'édition des entrées et partager et apporter vos connaissances. Baidu Baike (chinois : Baidu Encyclopedia ; pinyin : Bǎidù Bǎikē ; lit. « Baidu Encyclopedia », également connue sous le nom de Baidu Wiki) est une encyclopédie collaborative en ligne semi-réglementée en langue chinoise appartenant à la société de technologie chinoise Baidu.

Site Web : baike.baidu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 百度百科. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.