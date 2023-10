Baidu Tieba – la première communauté chinoise au monde. La mission de Tieba est de rassembler des personnes partageant les mêmes idées. Qu'il s'agisse d'un sujet populaire ou d'un sujet de niche, il peut rassembler avec précision un grand nombre d'internautes partageant les mêmes idées pour montrer leur propre style, se faire des amis proches et créer une plate-forme interactive unique de « sujet d'intérêt ». Le catalogue Tieba couvre tous les aspects du jeu, des régions, de la littérature, de l'animation, des stars du divertissement, de la vie, du sport, de l'informatique et du numérique, etc. C'est la première plateforme de communication chinoise au monde. Elle offre aux gens un espace en ligne gratuit pour exprimer et échanger des idées. , et rassemble des internautes partageant les mêmes idées. Baidu Tieba (chinois : baidu tieba ; pinyin : bǎidù tiēbā ; lit. « Baidu Post Bar ») est l'une des plateformes de communication chinoises les plus utilisées, hébergée par la société chinoise de services Web Baidu. Baidu Tieba a été créée le 3 décembre 2003. Il s'agit d'une communauté en ligne qui intègre fortement le moteur de recherche de Baidu. Les utilisateurs peuvent rechercher un forum sur un sujet d'intérêt appelé "bar" qui sera ensuite créé s'il n'existe pas déjà. Baidu Tieba a accumulé plus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2015. , et le nombre total de ses utilisateurs enregistrés a atteint 1,5 milliard. Au 6 juin 2021, Baidu Tieba comptait 23 254 173 communautés.

Site Web : tieba.baidu.com

