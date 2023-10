Baidu Knows est la principale plateforme interactive de questions et réponses chinoises au monde, répondant chaque jour aux questions de centaines de millions d'internautes. Baidu sait qu'il utilise la technologie de l'IA pour obtenir une récupération intelligente et des recommandations intelligentes, afin que chaque question que vous vous posez puisse recevoir une réponse rapide et efficace. Baidu Knows (Baidu Knows) offre aux utilisateurs une communauté de recherche basée sur des requêtes pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Grâce à Baidu Knows, les membres enregistrés de Baidu Knows peuvent publier des questions spécifiques pour que les autres membres puissent y répondre et également répondre aux questions des autres membres.

Site Web : zhidao.baidu.com

